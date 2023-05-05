У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових
Сьогодні, 5 травня, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ
Про це прем‘єр-міністр повідомив у telegram.
У ході візиту до Лондона Денис Шмигаль та Олена Зеленська зустрілися із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом.
"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку", - написав Шмигаль.
Він також зазначив, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці - на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.
"Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів", - додав прем‘єр-міністр.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська 5 травня прибули до Лондона, аби взяти участь у заходах із нагоди коронації Чарльза III.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе