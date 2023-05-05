Про це прем‘єр-міністр повідомив у telegram.

У ході візиту до Лондона Денис Шмигаль та Олена Зеленська зустрілися із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом.

"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці - на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

"Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів", - додав прем‘єр-міністр.