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У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових

5 травня, 2023 п'ятниця
19:25
Світ У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових

Сьогодні, 5 травня, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська ознайомились із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ

Про це прем‘єр-міністр повідомив у telegram.

У ході візиту до Лондона Денис Шмигаль та Олена Зеленська зустрілися із міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом.

"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці - на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом.

"Дякуємо Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС з навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів", - додав прем‘єр-міністр.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська 5 травня прибули до Лондона, аби взяти участь у заходах із нагоди коронації Чарльза III. 
Олена Зеленська
Денис Шмигаль
Велика Британiя
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