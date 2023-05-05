Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", - написав він.

"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", - додав очільник уряду.

Церемонія відбудеться відбудеться 6 травня. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консорт Каміллою. Велика Британія не запросила на захід лідерів Росії, Білорусі та ще 5 країн.