Денис Шмигаль та Олена Зеленська прибули до Лондона на коронацію Чарльза III
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська 5 травня прибули до Лондона, аби взяти участь у заходах із нагоди коронації Чарльза III
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
"Починаємо працювати в Лондоні. Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", - написав він.
"Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію", - додав очільник уряду.
Церемонія відбудеться відбудеться 6 травня. Чарльз буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консорт Каміллою. Велика Британія не запросила на захід лідерів Росії, Білорусі та ще 5 країн.
- Мати Чарльза королева Єлизавета II померла у вересні 2022 року на 97-му році життя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе