Чарльз ІІІ не запросив на коронацію представників РФ, Білорусі та ще кількох країн
Велика Британія не запросила на коронацію британського монарха Карла ІІІ лідерів Росії, Білорусі та ще 5 країн
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.
Агентство зазначило, що Велика Британія не надсилала запрошення на церемонію коронації короля Чарльза лідерам семи країн: Росії, Білорусії, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели, - йдеться у повідомленні.
Офіційна церемонія коронації нового правителя Сполученого Царства відбудеться 6 травня 2023 року.
- Нагадаємо, представники цих же країн також не отримували запрошення на похорон королеви Єлизавети ІІ.
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