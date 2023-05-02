Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.

Агентство зазначило, що Велика Британія не надсилала запрошення на церемонію коронації короля Чарльза лідерам семи країн: Росії, Білорусії, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели, - йдеться у повідомленні.

Офіційна церемонія коронації нового правителя Сполученого Царства відбудеться 6 травня 2023 року.