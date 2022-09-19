Про це свідчить карта, де позначено країни, яких не запросили на похорон.

Росія та Білорусь стали єдиними представниками Європи.

З Азії та Близького Сходу до переліку не потрапили Сирія, Іран, Ірак, Північна Корея та М'янма.

З Америки місця серед цивілізованих країн не знайшлося Нікарагуа та Венесуелі.

Єлизавета II померла на 97-му році життя 9 вересня, після чого новим королем став Чарльз ІІІ, її старший син.

II померла на 97-му році життя 9 вересня, після чого новим королем став Чарльз ІІІ, її старший син. Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У неділю вони вшанували королеву у Вестмінстер-холі

Чин похорону відбувся сьогодні, 19 вересня. Церемонію прощання з королевою Єлизаветою ІІ наживо транслював Еспресо.

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