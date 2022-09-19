Лише 9 країн не запросили на похорон Єлизавети ІІ. Серед них Росія та Білорусь
До переліку запрошених не потрапили лише країни з диктаторськими режимами, які ведуть війни з власним народом або цивілізованим світом
Про це свідчить карта, де позначено країни, яких не запросили на похорон.
Росія та Білорусь стали єдиними представниками Європи.
З Азії та Близького Сходу до переліку не потрапили Сирія, Іран, Ірак, Північна Корея та М'янма.
З Америки місця серед цивілізованих країн не знайшлося Нікарагуа та Венесуелі.
- Єлизавета II померла на 97-му році життя 9 вересня, після чого новим королем став Чарльз ІІІ, її старший син.
- Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У неділю вони вшанували королеву у Вестмінстер-холі
- Чин похорону відбувся сьогодні, 19 вересня. Церемонію прощання з королевою Єлизаветою ІІ наживо транслював Еспресо.
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