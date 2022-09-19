Похорон королеви: Британія і світ прощаються з Єлизаветою ІI
У Великій Британії сьогодні, 19 вересня, відбувається похорон королеви Єлизавети ІІ
Церемонію прощання з королевою Єлизаветою ІІ транслює наживо Еспресо.
Тіло королеви, яка правила Британією рекордні 70 років, віддадуть землі на території Віндзорського замку, в меморіальній каплиці короля Георга VI. Тут поховані її батьки (король Георг VI та його дружина Єлизавета) та сестра (принцеса Маргарет), тут перепоховають і чоловіка королеви — принца Філіпа, герцога Единбурзького.
- Єлизавета II померла на 97-му році життя 9 вересня, після чого новим королем став Чарльз ІІІ, її старший син.
- Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У неділю вони вшанували королеву у Вестмінстер-холі
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