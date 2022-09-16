Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II буде Олена Зеленська, - The Sun
На похороні королеви Єлизавети II, організований королем Чарльзом, буде присутня перша леді України Олена Зеленська
Про це інформує The Sun.
На похорон Єлизавети ІІ, 19 вересня у Лондоні, запросили 500 глав держав і високопоставлених осіб. Серед VIP-гостей і Олена Зеленська.
"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції РФ. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги", - пише видання.
Повідомляється, що напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії.
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