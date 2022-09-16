Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II буде Олена Зеленська, - The Sun

Про це інформує The Sun.

На похорон Єлизавети ІІ, 19 вересня у Лондоні, запросили 500 глав держав і високопоставлених осіб. Серед VIP-гостей і Олена Зеленська.

"Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України в умовах ізоляції РФ. Британія є одним з найвірніших союзників України. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги", - пише видання.

Повідомляється, що напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.

На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.

73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства.

Від імені українського народу Зеленський висловив щирі співчуття щодо смерті Єлизавети II

13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.

Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви. Директор Департаменту інформації й друку МЗС Росії Марія Захарова висловила обурення з приводу відмови Лондона запросити делегацію РФ на церемонію прощання з британською королевою.

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II запечатають і заховають у сейф, щонайменше, на 90 років.

Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів. Коштовний камінь, який прикрашає скіпетр королеви, видобули у Південній Африці в 1905 році й назвали "Великою зіркою Африки".

14 вересня кортеж із тілом Єлизавети II прибув до Вестмінстерського палацу, де відбудеться церемонія прощання з королевою.