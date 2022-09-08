Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття, - Зеленський про смерть Єлизавети ІІ
Президент України сумує разом з британським народом
Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.
"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській Сім'ї, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами", - написав Зеленський.
- 8 вересня на 96 році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II, за тривалістю перебування на троні чинна представниця британської монархії перевершила всіх своїх попередників.
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