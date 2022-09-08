Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

"З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській Сім'ї, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами", - написав Зеленський.

8 вересня на 96 році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II, за тривалістю перебування на троні чинна представниця британської монархії перевершила всіх своїх попередників.