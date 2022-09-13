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На церемонії похорону Єлизавети ІІ українка звернулась до короля Чарльза ІІІ: подякувала за підтримку у війні з Росією

13 вересня, 2022 вiвторок
01:05
Світ Українка звернулась до короля Чарльза ІІ і подякувала за підтримку у війні з Росією

Під час процесії з труною покійної королеви Єлизавети ІІ у Шотландії до нового монарха – Чарльза ІІІ та його дружини Камілли звернулася українка, яка подякувала за допомогу у війні з Росією

Про це повідомляє "Європейська правда".

На трансляції церемонії на офіційному каналі британської королівської родини чути, як дівчина звертається до Чарльза ІІІ: "Я з України, дуже вам дякую за підтримку України та українців" (таймкод 50:31).

Пізніше вона говорить те саме королеві-консорту Каміллі.

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Велика Британiя
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