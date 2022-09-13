Про це повідомляє "Європейська правда".

На трансляції церемонії на офіційному каналі британської королівської родини чути, як дівчина звертається до Чарльза ІІІ: "Я з України, дуже вам дякую за підтримку України та українців" (таймкод 50:31).

Пізніше вона говорить те саме королеві-консорту Каміллі.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня.

73-річний син покійної Єлизавети II став новим королем Сполученого Королівства.

12 вересня в Единбурзі відбулася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II.

Лікарі назвали ймовірну причину смерті королеви Єлизавети II.

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