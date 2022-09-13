На церемонії похорону Єлизавети ІІ українка звернулась до короля Чарльза ІІІ: подякувала за підтримку у війні з Росією
Під час процесії з труною покійної королеви Єлизавети ІІ у Шотландії до нового монарха – Чарльза ІІІ та його дружини Камілли звернулася українка, яка подякувала за допомогу у війні з Росією
Про це повідомляє "Європейська правда".
На трансляції церемонії на офіційному каналі британської королівської родини чути, як дівчина звертається до Чарльза ІІІ: "Я з України, дуже вам дякую за підтримку України та українців" (таймкод 50:31).
Пізніше вона говорить те саме королеві-консорту Каміллі.
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