Названо ймовірну причину смерті королеви Єлизавети II

Про це заявив доктор Деб Коен-Джонс із Західної Австралії.

Фахівець звернув увагу на руки королеви й зазначив, що незадовго до смерті вони в неї стали синіми. Коен-Джонс припустив, що цей факт може вказувати на те, що вона мала захворювання периферичних судин.

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"Це порушення кровообігу, яке викликає звуження, закорковування або спазм кровоносних судин за межами вашого серця та мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності".

Лікар також заявив, що в той день, коли вона зустрічалася з новообраним прем'єром Британії, стан Її Величності виглядав "дуже важким", і припустив, що вона могла відчувати біль.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня.

73-річний син покійної Єлизавети II став новим королем Сполученого Королівства.

12 вересня в Единбурзі відбулася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II.

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