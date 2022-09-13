Названо ймовірну причину смерті королеви Єлизавети II
Погіршення здоров'я королеви Великої Британії не було раптовим. Погіршуватись самопочуття Єлизавети II почалося поступово — після смерті чоловіка, півтора року тому
Про це заявив доктор Деб Коен-Джонс із Західної Австралії.
Фахівець звернув увагу на руки королеви й зазначив, що незадовго до смерті вони в неї стали синіми. Коен-Джонс припустив, що цей факт може вказувати на те, що вона мала захворювання периферичних судин.
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"Це порушення кровообігу, яке викликає звуження, закорковування або спазм кровоносних судин за межами вашого серця та мозку. Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності".
Лікар також заявив, що в той день, коли вона зустрічалася з новообраним прем'єром Британії, стан Її Величності виглядав "дуже важким", і припустив, що вона могла відчувати біль.
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