В Единбурзі триває церемонія прощання з королевою Єлизаветою II
У столиці Шотландії відбувається церемонія прощання з королевою Британії Єлизаветою II
Прямий ефір прощання транслює BBC.
12 вересня, близько 16 години за Києвом, через центр Единбурга рушила процесія з труною королеви Британії - з замку Голірудхауз до Единбурзького собору.
Домовину супроводжували діти Єлизавети II. Крім короля Чарльза III, за труною йшли інші діти монарха – принци Ендрю та Едуард та принцеса Анна, а також її чоловік, віце-адмірал сер Тімоті Лоренс. За ними їхало авто із королевою-консортом Каміллою та дружиною принца Едуарда, графинею Уессекською Софі.
Натовпи людей зібралися у центрі Единбурга.
Труна з тілом Єлизавети II залишиться в Единбурзькому соборі ще добу, після - відправиться до Лондона.
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