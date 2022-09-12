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12 вересня, близько 16 години за Києвом, через центр Единбурга рушила процесія з труною королеви Британії - з замку Голірудхауз до Единбурзького собору.

Домовину супроводжували діти Єлизавети II. Крім короля Чарльза III, за труною йшли інші діти монарха – принци Ендрю та Едуард та принцеса Анна, а також її чоловік, віце-адмірал сер Тімоті Лоренс. За ними їхало авто із королевою-консортом Каміллою та дружиною принца Едуарда, графинею Уессекською Софі.

Натовпи людей зібралися у центрі Единбурга.

Труна з тілом Єлизавети II залишиться в Единбурзькому соборі ще добу, після - відправиться до Лондона.