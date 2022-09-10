Байден візьме участь у похороні королеви Єлизавети ІІ

Про це він сказав особисто в п’ятницю журналістам під час поїздки до штату Огайо, передає "Укрінформ" із посиланням на Білий дім.

На запитання, чи збирається він відбути на похорон королеви, президент Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Коли главу Білого дому спитали, чи спілкувався він з королем Чарльзом ІІІ, Байден зауважив, що знайомий з ним особисто, але поки що не говорив з новим британським монархом.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що "Єлизавета II – це скеля, на якій була побудована сучасна Велика Британія".

У п'ятницю ввечері новий король Британії Чарльз ІІІ виступив із першою промовою, яка була повністю присвячена матері, Єлизаветі ІІ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb