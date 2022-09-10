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Байден візьме участь у похороні королеви Єлизавети ІІ

10 вересня, 2022 субота
05:56
Світ Байден

Президент США Джо Байден планує відбути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети ІІ

Про це він сказав особисто в п’ятницю журналістам під час поїздки до штату Огайо, передає "Укрінформ" із посиланням на Білий дім.

На запитання, чи збирається він відбути на похорон королеви, президент Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".

Коли главу Білого дому спитали, чи спілкувався він з королем Чарльзом ІІІ, Байден зауважив, що знайомий з ним особисто, але поки що не говорив з новим британським монархом.

  • 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.
  • Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що "Єлизавета II – це скеля, на якій була побудована сучасна Велика Британія".
  • У п'ятницю ввечері новий король Британії Чарльз ІІІ виступив із першою промовою, яка була повністю присвячена матері, Єлизаветі ІІ.

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Джо Байден
Королева Єлизавета
Велика Британiя
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