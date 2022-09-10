Байден візьме участь у похороні королеви Єлизавети ІІ
Президент США Джо Байден планує відбути на церемонію похорону королеви Великої Британії Єлизавети ІІ
Про це він сказав особисто в п’ятницю журналістам під час поїздки до штату Огайо, передає "Укрінформ" із посиланням на Білий дім.
На запитання, чи збирається він відбути на похорон королеви, президент Байден відповів: "Так. Я ще не знаю деталей, але я полечу".
Коли главу Білого дому спитали, чи спілкувався він з королем Чарльзом ІІІ, Байден зауважив, що знайомий з ним особисто, але поки що не говорив з новим британським монархом.
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