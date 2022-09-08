Ліз Трасс: "Єлизавета ІІ – це скеля, на якій була побудована сучасна Великобританія"

Про це пише BBC.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс виступила біля своєї резиденції на Даунінг-стріт.

Вона описує королеву як "скелю, на якій була побудована сучасна Велика Британія", додаючи: "Велика Британія стала великою країною, якою вона є сьогодні завдяки їй".

Також вона сказала, що королева була особистим натхненням для неї, а також для багатьох британців.

"Її відданість обов’язку є прикладом для всіх нас", - сказала Трасс і додала, що королева Єлизавета II залишила "великий спадок".

"Сьогодні, як і понад тисячу років, корона переходить до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності Короля Карла III. Ми разом із родиною Короля оплакуємо втрату його матері та збираємось разом. Ми пропонуємо йому нашу вірність і відданість, так само, як його мати присвятила нам стільки часу", - сказала Трасс.

Прем’єрка завершила виступ словами: "Боже, бережи короля".

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