Новий король Сполученого Королівства взяв собі ім’я Карл III

Про це пише BBC.

Там зазначили, що новий король, син померлої Єлизавети ІІ Чарльз, офіційно буде "відомий як король Карл III, це було офіційно підтверджено".

"Для Чарльза будуть суперечливі емоції. Буде великий сум, про який він говорить у своїй заяві, через втрату матері. Але також це момент, коли він нарешті досягає своєї долі. Він є найстарішим спадкоємцем в історії Великобританії. У 73 роки він стане найстаршим королем в історії Великобританії. Карл III буде розуміти, що це виклик — увійти в роль, яку стільки років успішно виконувала Єлизавета II", - пишуть у BBC і додають, що роль монарха дуже відрізняється від ролі принца Уельського.

"Він правитиме по-своєму, але в межах конституційної монархії", - додають у BBC.

Додамо, що раніше королем Співдружності з ім’я Карл був Карл ІІ –король Англії, Шотландії й Ірландії з 1660 року, коли парламент схвалив реставрацію монархії після розвалу Співдружності Кромвеля Він правив до 1685 року.

Нагадаємо, 73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства. Сьогодні, 8 вересня, померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Від імені українського народу Зеленський висловив щирі співчуття щодо смерті Єлизавети ІІ

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