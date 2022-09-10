Король Британії виступив із першою промовою

Про це повідомляє The Sun.

Чарльз III виступив зі своєю першою промовою. Він записав її у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Промова практично повністю була присвячена його матері, королеві Єлизаветі II.

Його Величність нагадав, що його мати зійшла на трон, коли Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ. Але під час її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.

Однак, підкреслив король, принципи та цінності британської монархії, англіканської церкви, ті традиції та свободи, що лежать в основі парламентського правління, повинні й залишатимуться непорушними.

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Чарльз III звернувся до всіх підданих Великої Британії й пообіцяв, що упродовж життя служитиме їм "з вірністю, повагою та любов'ю", керуючись підвалинами британської Конституції.

"Моє життя та життя моєї родини, звичайно, зміниться", - сказав король.

Він визнав, що більше не зможе в такому обсязі, як раніше, займатися благодійністю, але висловив упевненість, що розпочаті ним проєкт передасть у добрі руки.

Чарльз III подякував своїй дружині Каміллі, і пообіцяв, що вона з гідністю нестиме обов'язки королеви-консорту.

Також Карл III згадав, що титули принца та принцеси Вельських тепер перейшли до його старшого сина, наступного спадкоємця престолу принца Вільяма та його дружини Кетрін.

Молодшому синові, принцу Гаррі, та його дружині Меган король побажав "щасливого життя за океаном".

На закінчення Карл III сказав, що наступного тижня відбудеться похорон Єлизавети II. Від свого імені, від імені королівської сім'ї та британського народу він може сказати матері головне слово: "Дякую".

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"Нехай зберігають ангели твій спокій", - завершив свою промову Чарльз III.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що "Єлизавета II – це скеля, на якій була побудована сучасна Велика Британія".