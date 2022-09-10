English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Король Британії виступив із першою промовою

Король Британії виступив із першою промовою

10 вересня, 2022 субота
00:34
Суспільство Принц Чарльз

Чарльз III виступив зі своєю першою промовою. Він записав її у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Промова практично повністю була присвячена його матері, королеві Єлизаветі II

Про це повідомляє The Sun.

Чарльз III виступив зі своєю першою промовою. Він записав її у Блакитній вітальні Букінгемського палацу. Промова практично повністю була присвячена його матері, королеві Єлизаветі II.

Його Величність нагадав, що його мати зійшла на трон, коли Британія ще відчувала на собі наслідки Другої світової війни та жила старими уявленнями про світ. Але під час її правління британське суспільство змінювалося, поєднавши у собі людей безлічі національностей і віросповідань. Змінювалися і принципи управління державою.

Однак, підкреслив король, принципи та цінності британської монархії, англіканської церкви, ті традиції та свободи, що лежать в основі парламентського правління, повинні й залишатимуться непорушними.

Читайте також: Прощавай, королево! Як Єлизавета ІІ і її родина підтримували Україну у війні з РФ

Чарльз III звернувся до всіх підданих Великої Британії й пообіцяв, що упродовж життя служитиме їм "з вірністю, повагою та любов'ю", керуючись підвалинами британської Конституції.

"Моє життя та життя моєї родини, звичайно, зміниться", - сказав король.

Він визнав, що більше не зможе в такому обсязі, як раніше, займатися благодійністю, але висловив упевненість, що розпочаті ним проєкт передасть у добрі руки.

Чарльз III подякував своїй дружині Каміллі, і пообіцяв, що вона з гідністю нестиме обов'язки королеви-консорту.

Також Карл III згадав, що титули принца та принцеси Вельських тепер перейшли до його старшого сина, наступного спадкоємця престолу принца Вільяма та його дружини Кетрін.

Молодшому синові, принцу Гаррі, та його дружині Меган король побажав "щасливого життя за океаном".

На закінчення Карл III сказав, що наступного тижня відбудеться похорон Єлизавети II. Від свого імені, від імені королівської сім'ї та британського народу він може сказати матері головне слово: "Дякую".

Читайте також: Прощання з епохою: якою світ запам’ятав королеву Єлизавету

"Нехай зберігають ангели твій спокій", - завершив свою промову Чарльз III.

  • 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.
  • Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що "Єлизавета II – це скеля, на якій була побудована сучасна Велика Британія".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Королева Єлизавета
Велика Британiя
Читайте також:
Ramstein Рамштайн
8 вересня, 2022 четвер
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
Понтонна переправа
9 вересня, 2022 п'ятниця
РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України
Володимир Путін
7 вересня, 2022 середа
Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 вересня
01:37
Стівен Кінґ
"The Ukrainians are kicking some ass today", - американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ
01:14
на фото: Костін
Після 24 лютого в Україні зареєстрували понад 15 тис. злочинів проти нацбезпеки, - ОГП
00:58
Корабкль зі зерном з України у порту Сенегала
Ще один корабель з українським зерном прибув в африканський порт
00:32
Кадр із фільму "Люксембург, Люксембург"
Два українських фільми братимуть участь у кінофестивалі в Торонто
00:13
Окупанти, Мелітополь
У Мелітополі чутно стрілянину та вибухи
00:05
Едер Мілітао, Реал, Ліга чемпіонів
Футболіст "Реала" подав до суду на колишню дівчину
00:01
Мікулаш Бек
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
2022, п'ятниця
9 вересня
23:45
Шарль Мішель
Не дати Путіну залякати себе погрозами, - президент Євроради Шарль Мішель
23:14
Міралем П'янич
Найзірковіший футболіст Боснії і Герцеговини виступив проти матчу з Росією: Хто його підтримав
22:56
Оновлено
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
На Сумщині росіяни обстріляли лікарню, дитсадок і ліцей: 8 людей дістали поранення
22:48
Денис Малюська
Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій, — Денис Малюська
22:45
Микола Сапєлкін
В Україні ліквідували російського підполковника поліції на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
22:37
Поліція
Нацполіція повертається у звільнені населені пункти Харківської області
22:31
Володимир Путін
Тепер ще й москвичі. Депутати муніципального округу столиці РФ просять Путіна піти з посади. Учора схожу заяву ухвалили у Петербурзі
22:14
Олексій Юрченко
На війні загинув оператор телеканалу "Прямий"
22:12
ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський
22:01
Росія щодня продукує нові фейки
"Фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська - це ІПСО" й "лише 3% українського зерна надіслали бідним країнам": Центр при РНБО назвав фейки РФ за 9 вересня
21:59
ЗСУ знищують окупантів
У Пентагоні вперше заявили, що ЗСУ розпочали контрнаступ, - CNN
21:55
Ентоні Блінкен
Блінкен потролив Путіна: Замість військової могутності Росія просить Північну Корею допомоги
21:37
Тестування оповіщення від ДСНС
"Дякую за серцевий напад": як українці реагують на тестування нової системи оповіщення від ДСНС
21:36
Ексклюзив
ЗСУ
Для росіян є два варіанти - відступ або смерть, - речник InformNapalm Макарук
21:36
російські окупанти
"Путін намагається врятувати реноме". Розвідка відреагувала на відео з російською технікою, яка "поспішає" відбивати український контрнаступ
21:28
Харків. Ілюстрація
Росія з РСЗВ вдарила по Київському району Харкова
21:11
Кирило Путін
"Традиційна цінність". Патріарх Кирило заблокував законопроєкт про заборону в Росії домашнього насильства, - росЗМІ
20:49
Аналітика
Сергій Згурець
Війська Росії на Ізюмському напрямку під загрозою оточення. Колонка Сергія Згурця
20:48
Егілс Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс закликає розпочати переговори про вступ України до ЄС
20:45
Олаф Шольц
Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС
20:32
Оновлено
Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією
20:31
Маріупольці
У Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання: місто вчергове затопило
20:29
Путін Ердоган
Отримавши $5 млрд кредиту , Ердоган вимагає у Путіна ще й знижку на газ
20:15
Порошенко передав ЗСУ рації
Порошенко з волонтерами передадуть у ЗСУ комплект радіостанцій Motorola
20:07
Зоря
"Рух" несподівано переміг "Зорю". Результати і розклад усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:03
Інфографіка
Німеччина Україна
Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв – опитування
20:01
ЗСУ показали, як знищили на Півдні російський БТР разом з окупантами
19:52
Бахмут, російський обстріл
З початку доби Росія завдала більше 12 ракетних і 12 авіаударів по Україні
19:51
Пресконференція Зеленського, Левітса та Моравецького
Мені не відомі деталі. Зеленський прокоментував обшуки у волонтерів
19:43
Ілюстрація. Окупант
На Херсонщині окупанти задіяли гелікоптери для пошуку втікачів
19:36
кібератаки
Після дронів для Росії ще й кібератаки. США запровадили нові санкції проти Ірану
19:25
ЄС
Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги
19:25
Ярослав Глушенков
Зробив "крок доброї волі": в Україні ліквідували російського розвідника, - офіцер ЗСУ Штефан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV