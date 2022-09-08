Прощання з епохою: якою світ запам’ятав королеву Єлизавету

В історії Великої Британії закінчилася ціла епоха, що тривала понад сім десятиліть – не стало королеви Єлизавети ІІ. Аж до своєї смерті королева була однією з найпопулярніших осіб Великої Британії. За різними опитуваннями, її підтримували близько 80% підданих.

Принцеса Лілібет

Принцеса Елізабет Александра Мері народилася 21 квітня 1926 року в сім’ї принца Альберта, герцога Йоркського. У дитинстві майбутня королева називала себе Лілібет і згодом це прізвисько до неї приклеїлось. У 4 роки в принцеси з'явився власний будиночок, де вона підтримувала чистоту та проводила вільний час. Того ж року народилася молодша сестра Марґарет, з якою в Елізабет усе життя зберігалися хороші стосунки.

До школи Лілібет не ходила, королівська сім'я запрошувала вчителів. Батько постійно обговорював із нею політику, історію та світовий устрій.

У черзі на престол Єлизавета була третьою, після її дідуся престол мав успадкувати її дядько Едуард. Так воно й сталося в 1936-му. Однак того ж року він зрікся престолу заради шлюбу з розлученою американською простолюдинкою Волліс Сімпсон, королем став батько Лілібет Георг VI, а сама вона – наступницею престолу. При цьому титул принца Валлійського залишався вакантним – на випадок, якби в короля та королеви народився син. Він би відсунув Елізабет від престолу.

Друга світова розпочалася, коли Єлизаветі було 13. Урядовці розробляли план евакуації принцес до Канади, однак їхня мати, королева Єлизавета заявила: "Діти не можуть їхати без мене. Я ніколи не залишу короля, а король ніколи не залишить своєї країни". До слова, саме в 13 років Лілібет познайомилася з кадетом Філіпом Маунтбаттеном, сином грецького принца Андрія, закохалася в нього і підтримувала з ним листування.

У 1945 році спадкоємиця престолу вмовила батька, щоб той дозволив їй зробити безпосередній внесок у перемогу. Вона приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби, вивчилася на водійку та була відома як № 230873 лейтенант Елізабет Віндзор. Вперше в історії королівської родини жінка служила у військовому підрозділі.

Королева Єлизавета II

6 лютого 1952 року король Георг помирає від тромбозу у віці 56 років. Коронація Єлизавети відбулась майже через півтора року після цього – 2 червня 1953 року. Вперше коронацію британських монархів транслювали на телебаченні. Лише на сукню королеви, яку створив Норман Хартнел, пішло 8 місяців роботи. Побажань у Єлизавети було лише два – атласна тканина і простий, "по-королівськи елегантний силует". Ціну сукні не оприлюднювали, але на всю церемонію пішло 1,5 млн фунтів (майже 50 млн, якщо переводити на сьогоднішні гроші). На коронацію молодої королеви прибули монархи з 11 британських протекторатів – у тому числі шейх Бахрейну, шейх Катару та султан Брунею.

Попри те, що в правилах англійського та британського престолонаступництва чоловіки мають перевагу над жінками, кілька жінок, яким діставалася корона, ставали знаковими для історії держави. Королева Єлизавета I правила 45 років, а її правління інколи називають "золотим віком Англії". Королева Вікторія правила 63 роки, а словосполучення "вікторіанська епоха" стало символом промислового, культурного, політичного розвитку, часом найбільшого розквіту Британської імперії. Королева Єлизавета II була на троні ще довше. Почала правити в вимученій великою війною країні й долучилася до створення сьогоднішньої Великої Британії.

70 років на троні – це другий результат у світовій історії, більше правив лише Людовік XIV у Франції – 72 роки. Коли Єлизавета зійшла на престол, Радянським Союзом керував Сталін, а першим прем’єром, з яким королеві довелося працювати став знаменитий Вінстон Черчилль. А Ліз Трасс, призначена за два дні до смерті королеви – 15-та глава уряду доби Єлизавети II. Народилася вона, до речі, в 1975-му, на 24-му році правління королеви.

Справжня королева

Згідно з правилами етикету, Єлизаветі II не дозволяли двічі виходити "у світ" в одній і тій самій сукні. Але королева двічі порушувала цю негласну заборону. Також біографи нарахували три появи Елізабет на публіці в брюках. Зазвичай королева носила лише спідниці. Невід'ємним елементом гардероба королеви були її капелюшки. У гардеробі королеви було понад п'ять тисяч капелюшків. До того ж Єлизавета II за допомогою головних уборів висловлювала своє ставлення до тих чи інших подій, наприклад виходу Британії з Євросоюзу. Також королева перекладала дамську сумочку з руки в руку, коли розмова їй набридала. Прямо сказати про це Її Величність не могла, тому натякала по-королівськи.

Окрім шапочок, королева обожнювала собак коргі. Першого коргі батько подарував їй у 1933-му, з того часу – майже 90 років – у Єлизавети незмінно було кілька собак цієї породи. За життя в королеви було понад три десятки коргі. Сама порода, завдяки королеві та телебаченні стала надзвичайно популярною. Навіть попри те, що королівські коргі, бувало, кусали вартових, шоферів, листонош, а в 1968-му один із парламентарів навіть вимагав встановити в палаці табличку "Обережно, злий собака!". Однак його ідею так і не втілили.

Щодо інших цікавих фактів, то Єлизавета II за своє життя відправила понад 3 млн листів. Королеві приходили тисячі листів і вона навмання читала кількадесят із них, обов’язково надсилаючи відповіді.

Єлизавета Мовчазна. Єлизавета Дотепна.

Неофіційним прізвиськом королеви було Elizabeth the Silent – Єлизавета Мовчазна. Це зумовлене тим, що королева неохоче давала інтерв’ю чи пресконференції. Однак люди, яким доводилося спілкуватися з королевою, відзначали її тонкий англійський гумор. Так вона наголошувала на необхідності безпосереднього спілкування з народом: "Якщо вони не будуть мене бачити, вони перестануть вірити, що я існую". Іншого разу порівняла галасливі гелікоптери з президентами США: "Вони вічно кружляють і кружляють, поки ти говориш. Як Дональд Трамп, або як Обама". Перед народженням правнука Єлизавета якось пожартувала: "Сподіваюся, що дитина з'явиться незабаром, тому що я їду у відпустку", натякаючи на галасливість немовлят. А якось, коли в Шотландії її не впізнали й сказали, що вона схожа на королеву, Єлизавета коротко відповіла: "Це тішить".

Якщо пресконференції Єлизавета II давала неохоче, то різдвяне звернення до народу – то її справжня візитівка. У 1957 році молода королева стала першою главою держави в історії, яка привітала свою націю з різдвяними святами по телебаченню. З того часу телепривітання стало традиційним і поширилось багатьма країнами.

Тоді, в першому телевізійному зверненні 31-річна королева сказала: "Завжди було легко ненавидіти та руйнувати. Будувати та плекати набагато важче". Загалом фрази, що їх казала Єлизавета своєму народові, історики та біографи давно розтягнули на сентенції.

"Упродовж багатьох років ті, хто здавався мені найщасливішим і найзадоволенішим, завжди виявлялися тими, хто жив найбільш відкритим і безкорисливим життям". (Звернення 2008 року).

"Кожен день – це новий старт. І я знаю, що єдиний спосіб прожити своє життя – це намагатися робити те, що правильно, дивитися в майбутнє, приймати все, що приносить цей день, і довіряти Богові". (Звернення 2002 року).

"Не треба ставитись до себе надто серйозно. Ні в кого з нас немає монополії на мудрість" (Звернення 1991 року).

"Коли життя починає здаватись важким, відважні не лягають, змирюючись із поразкою. Вони натомість ще рішучіше борються за краще майбутнє". (Звернення 2008 року).

Що далі?

Якщо у діда Єлизавети – засновника династії Віндзорів короля Георга V – було лише дві внучки, то тепер династія процвітає. Після війни, у 1947 році, Єлизавета вийшла заміж за свого чотириюрідного брата Філіпа, з яким прожила разом 74 роки. Королева залишає після себе чотирьох дітей, вісьмох внуків і десятьох правнуків. Новим королем став її 73-річний принц Чарльз, який вступив на престол під іменем Чарльз (Карл) III.





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