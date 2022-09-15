Про це повідомляє CNN.

Вимоги повернути "Велику зірку Африки" (або ж "Куллінан") та інші діаманти посилилися після смерті королеви.

Зараз у південноафриканських ЗМІ активно обговорюють право власності на коштовні камені та репарації від Великої Британії.

Понад 6 тисяч людей підписали петицію з проханням повернути діамант та виставити її у Південноафриканському музеї.

"Діамант "Куллінан" має бути негайно повернений до Південної Африки", — заявив активіст Тандуксоло Сабело, аргументуючи це тим, що "корисні копалини нашої країни та інших країн надалі приносять користь Британії коштом нашого народу".

До цих закликів приєднався також парламентар Вуйолвету Зунгула. Він закликав свою країну "вимагати повернення всього золота та алмазів, вкрадених Британією".

З іншого боку, за даними Royal Collection Trust, який наглядає за королівською колекцією британської королівської родини, діамант Куллінан подарували королю Едварду VII (на той час британському монарху) у 1907 році, через два роки після його видобутку у приватній шахті в Південній Африці. Оригінальний діамант, який важив близько 3106 каратів у своїй природній формі, був "розміром із людське серце", - повідомили у Королівській Діамантовій Компанії "Ашер".

За даними Royal Asscher, "Куллінан" розрізали на дев'ять великих каменів і 96 менших частин. Король Едуард VII назвав найбільший камінь "Великою зіркою Африки", а другий "Меншою зіркою Африки".