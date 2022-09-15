Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів
Коштовний камінь, який прикрашає скіпетр королеви, видобули у Південній Африці в 1905 році й назвали "Великою зіркою Африки"
Про це повідомляє CNN.
Вимоги повернути "Велику зірку Африки" (або ж "Куллінан") та інші діаманти посилилися після смерті королеви.
Зараз у південноафриканських ЗМІ активно обговорюють право власності на коштовні камені та репарації від Великої Британії.
Понад 6 тисяч людей підписали петицію з проханням повернути діамант та виставити її у Південноафриканському музеї.
"Діамант "Куллінан" має бути негайно повернений до Південної Африки", — заявив активіст Тандуксоло Сабело, аргументуючи це тим, що "корисні копалини нашої країни та інших країн надалі приносять користь Британії коштом нашого народу".
До цих закликів приєднався також парламентар Вуйолвету Зунгула. Він закликав свою країну "вимагати повернення всього золота та алмазів, вкрадених Британією".
"Велику зірку Африки" вмонтували у скіпетр із хрестом, а другий камінь після огранювання — в імператорську корону.
- 8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета II.
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