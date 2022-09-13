Про це повідомило видання Reuters.

Відомо, що Британія намагається ізолювати Росію та Білорусь у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

М'янма та її військові потрапили під британські санкції, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа в країні Південно-Східної Азії.

Очікується, що на похороні королеви Єлизавети в Лондоні будуть присутні близько 500 іноземних високопоставлених осіб, запрошення надіслано главам більшості країн, з якими Велика Британія підтримує дипломатичні відносини.

Багато світових лідерів підтвердили участь у заході, який, імовірно, стане одним із найбільших дипломатичних зібрань Британії за останні роки.

8 вересня померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Новим королем Сполученого Королівства став 73-річний принц Уельський Чарльз.

Раніше стало відомо, що у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.

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