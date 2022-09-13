Представників РФ, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ,– ЗМІ
Британія не запросила представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон королеви Єлизавети, який відбудеться наступного понеділка
Про це повідомило видання Reuters.
Відомо, що Британія намагається ізолювати Росію та Білорусь у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
М'янма та її військові потрапили під британські санкції, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа в країні Південно-Східної Азії.
Очікується, що на похороні королеви Єлизавети в Лондоні будуть присутні близько 500 іноземних високопоставлених осіб, запрошення надіслано главам більшості країн, з якими Велика Британія підтримує дипломатичні відносини.
Багато світових лідерів підтвердили участь у заході, який, імовірно, стане одним із найбільших дипломатичних зібрань Британії за останні роки.
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- Новим королем Сполученого Королівства став 73-річний принц Уельський Чарльз.
- Раніше стало відомо, що у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Великої Британії Єлизавети II.
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