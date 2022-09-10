Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня

Про це повідомляють у Букінгемському палаці.

Похорон королеви Єлизавети II пройде у Вестмінстерському абатстві. Зараз труна королеви зберігається в бальній залі замку Балморал.

Завтра, 11 вересня, труну з тілом Єлизавети II відправлять до Единбурга. У вівторок, 13 вересня, її доставлять із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні.

14 вересня труну перенесуть із Букінгемського палацу до Вестмінстерського, де з королевою можна буде попрощатись.

Труна знаходитиметься у Вестміністерському палаці аж до ранку державного похорону - 19 вересня.

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