Про це пише Reuters.

Практика запечатування заповітів померлих членів королівської сім'ї бере свій початок з 1910 року. Її розпочав принц Френсісе Текський, чий заповіт є одним з понад 30, що зберігаються в сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді.

Після смерті старшого члена королівської сім'ї виконавець заповіту звертається до голови відділу сімейних справ Верховного суду Лондона з проханням запечатати заповіт. Судді на цій посаді завжди погоджувалися, — зауважує Reuters.

Коли у квітні 2021 року помер чоловік королеви, принц Філіп, судді Ендрю Макфарлейну довелося розглядати заяву про запечатування його заповіту. Він ухвалив, що заповіт має бути скріплено печаткою, але вирішив опублікувати своє рішення, щоб дати громадськості хоч якесь розуміння того, що відбувається і для чого.

Заповіт покійної королеви зберігатиметься в сейфі разом із заповітом її чоловіка, а також її матері Єлизавети та сестри принцеси Маргарет, які померли у 2002 році.

Як пише видання, заповіт Маргарет був предметом юридичного оскарження Робертом Брауном у 2007 році, який стверджував, що є позашлюбним сином принцеси й хотів побачити його, щоб висувати власні вимоги. Проте суди не надали йому доступу до тестамента.

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