Джонсон розповів подробиці зустрічі з Єлизаветою II за два дні до її смерті
Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що королева Єлизавета II добре почувалася та виглядала, коли приймала його відставку за два дні до своєї смерті
Про це повідомляє bbc.
"Вона була активно зосереджена на геополітиці, на політиці Великої Британії, цитувала державних діячів 1950-х років, це було зовсім незвичайно. І вона здавалася дуже яскравою, дуже зосередженою", - розповів Джонсон.
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Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила прем'єркою Ліз Трасс 6 вересня у замку Балморал у Шотландії. Це був перший випадок, коли формальне призначення нового очільника британського уряду відбулося не в Букінгемському палаці, а в приватній резиденції королеви.
- 6 вересня Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новою прем'єрою Британії Ліз Трасс.
- 8 вересня Єлизавета II померла.
- 73-річний син королеви Чарльз став новим королем Сполученого Королівства.
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