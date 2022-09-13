Про це повідомляє bbc.

"Вона була активно зосереджена на геополітиці, на політиці Великої Британії, цитувала державних діячів 1950-х років, це було зовсім незвичайно. І вона здавалася дуже яскравою, дуже зосередженою", - розповів Джонсон.

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Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила прем'єркою Ліз Трасс 6 вересня у замку Балморал у Шотландії. Це був перший випадок, коли формальне призначення нового очільника британського уряду відбулося не в Букінгемському палаці, а в приватній резиденції королеви.

6 вересня Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона та призначила новою прем'єрою Британії Ліз Трасс.

8 вересня Єлизавета II померла.

73-річний син королеви Чарльз став новим королем Сполученого Королівства.

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