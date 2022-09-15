Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС Росії.

"Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", – заявила Захарова.

У коментарі висловлено припущення, що російську делегацію не запросили на жалобні заходи через агресію Москви в Україні.

Читайте також: Прощавай, королево! Як Єлизавета ІІ і її родина підтримували Україну у війні з РФ

"Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем", – вважає офіційна представниця російського МЗС.