Захарова заявила, що Єлизавета II билася у теробороні Британії проти Бандери та Шухевича
Директор Департаменту інформації й друку МЗС Росії Марія Захарова висловила обурення з приводу відмови Лондона запросити делегацію РФ на церемонію прощання з британською королевою
Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС Росії.
"Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну", – заявила Захарова.
У коментарі висловлено припущення, що російську делегацію не запросили на жалобні заходи через агресію Москви в Україні.
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"Це особливо по-блюзнірськи перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками – Степаном Бандерою та Романом Шухевичем", – вважає офіційна представниця російського МЗС.
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