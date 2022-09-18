Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету II, першу леді прийняла принцеса Уельська

Про це повідомляє видання Royal Central.

На опублікованому виданням відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Даунінг-стріт раніше відмовився підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.

На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.

Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви.

13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.

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