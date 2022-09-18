Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету II, першу леді прийняла принцеса Уельська
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету II, яка спочиває у Вестмінстер-холі
Про це повідомляє видання Royal Central.
На опублікованому виданням відео видно, як Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці.
Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.
Даунінг-стріт раніше відмовився підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.
Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.
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