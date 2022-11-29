Про це інформує Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни шістьом військовослужбовцям РФ", – пише пресслужба.

Слідчі встановили, що у березні під час тимчасової окупації села Богданівка Київської області, солдати армії РФ погрожували зброєю та застосовували силу проти мирних жителів. Рашисти крали їхню власність, зокрема побутову техніку, гаджети, ювелірні прикраси, антикваріат та навіть білизну, предмети гігієни та парфуми. Крім того, російські окупанти відбирали у жителів гроші, продукти та алкоголь.

Згодом, під час деокупації ЗСУ наших територій, росіяни, відступаючи, вивезли награбоване додому.

28 листопада прокурори повідомили про підозру сержанту 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за катування колишніх учасників АТО на Київщині

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