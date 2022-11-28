Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, що підозрюваний у лютому та березні під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

Російський окупант зі зброєю незаконно затримав двох чоловіків, які були учасниками Антитерористичної операції на сході України.

"Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян", - роз'яснили у відомстві.

Загарбник змусив українців спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої катували затриманих людей. Впродовж декількох днів той допитував потерпілих, погрожував розстрілом, бив та катував, не давав їжу та воду.