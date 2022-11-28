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Війна з Росією: хроніка
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Головна Кримінал Сержанту міноборони РФ оголосили підозру за катування колишніх учасників АТО на Київщині

Сержанту міноборони РФ оголосили підозру за катування колишніх учасників АТО на Київщині

28 листопада, 2022 понедiлок
15:38
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Прокурори повідомили про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за катування колишніх учасників АТО на Київщині

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Слідчі встановили, що підозрюваний у лютому та березні під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

Російський окупант зі зброєю незаконно затримав двох чоловіків, які були учасниками Антитерористичної операції на сході України.

"Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян", - роз'яснили у відомстві.

Загарбник змусив українців спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої катували затриманих людей. Впродовж декількох днів той допитував потерпілих, погрожував розстрілом, бив та катував, не давав їжу та воду.

  • 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.
  • В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.  
  • Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду.  
  • Після окупації почали працювати на російських окупантів. П’ятьох правоохоронців із Маріуполя судитимуть за держзраду Про це інформує Державне. 
  • Судитимуть командирів підрозділів російської армії від Чечні, які катували мирне населення у Гостомелі та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат. 

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Вишгород
російська армія
Київщина
війна з Росією
окупанти
Офіс генпрокурора
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