Сержанту міноборони РФ оголосили підозру за катування колишніх учасників АТО на Київщині
Прокурори повідомили про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за катування колишніх учасників АТО на Київщині
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
Слідчі встановили, що підозрюваний у лютому та березні під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки в домівках місцевих жителів.
Російський окупант зі зброєю незаконно затримав двох чоловіків, які були учасниками Антитерористичної операції на сході України.
"Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян", - роз'яснили у відомстві.
Загарбник змусив українців спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої катували затриманих людей. Впродовж декількох днів той допитував потерпілих, погрожував розстрілом, бив та катував, не давав їжу та воду.
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