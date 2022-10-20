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Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ

20 жовтня, 2022 четвер
14:05
війна з Росією Охоронець ексватажка "ЛНР"

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У 2015 році мешканець Воронезької області РФ прибув у ОРЛО, вступив до "служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ ЛНР" і отримав стрілецьку вогнепальну зброю. 

У складі озброєної групи з кількохдесят людей він охороняв найближче оточення ексватажка "ЛНР" у Луганську. Виконував обов'язки в окупаційній адміністрації, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ воював у лавах окупантів на Сході України. У серпня 2022 році на Донеччині отримав поранення та потрапив у полон до ЗСУ.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо росіянина за участь у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях.

  • 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

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"ЛНР
Офіс генпрокурора
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