Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ
В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У 2015 році мешканець Воронезької області РФ прибув у ОРЛО, вступив до "служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ ЛНР" і отримав стрілецьку вогнепальну зброю.
У складі озброєної групи з кількохдесят людей він охороняв найближче оточення ексватажка "ЛНР" у Луганську. Виконував обов'язки в окупаційній адміністрації, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.
З початком повномасштабного вторгнення РФ воював у лавах окупантів на Сході України. У серпня 2022 році на Донеччині отримав поранення та потрапив у полон до ЗСУ.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо росіянина за участь у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях.
- 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.
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