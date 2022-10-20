Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У 2015 році мешканець Воронезької області РФ прибув у ОРЛО, вступив до "служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ ЛНР" і отримав стрілецьку вогнепальну зброю.

У складі озброєної групи з кількохдесят людей він охороняв найближче оточення ексватажка "ЛНР" у Луганську. Виконував обов'язки в окупаційній адміністрації, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України.

З початком повномасштабного вторгнення РФ воював у лавах окупантів на Сході України. У серпня 2022 році на Донеччині отримав поранення та потрапив у полон до ЗСУ.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо росіянина за участь у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

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