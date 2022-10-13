Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора за державну зраду, участь у терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування засуджено громадянина України", - йдеться в повідомлені.

Шевченківський райсуд Києва призначив охоронцю бойовика Гіві 13 років за ґратами з конфіскацією майна.

"Прокурором в суді доведено, що засуджений з січня 2016 року добровільно підписав контракт на проходження військової служби в не передбаченому законом збройному формуванні, терористичній організації "ДНР" - окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", - роз'яснюють в прокуратурі.

Повідомляється, що зловмисник охороняв командира батальйону з позивним Гіві. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Він повністю визнав свою вину.

Нагадаємо, 5 березня 2020 року одне з видань опублікувало інтерв'ю з нібито агентом СБУ Олегом Сугереєм, що розповів про знищення ватажка бойовиків "Гіві". Згодом у Службі безпеки наголосили, що Олег Сугерей не служить і ніколи не служив у організації.

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