Брав участь у захопленні Маріуполя на боці росіян. За держзраду судитимуть донеччанина-танкіста
Донеччанина, який брав участь у боях проти Збройних Сил України оператором танку у Маріуполі, судитимуть за держзраду
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Судитимуть мешканця м. Донецька, який з початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України як оператор-навідник танку Т-72Б1 у м. Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника взяли у полон українські захисники у квітні у Волноваському районі.
Слідчі встановили, що танкіст у червні 2014 року після окупації Донецька підписав так званий контракт у мотострілецькому батальйоні 9 полку морської піхоти "народної міліції" "ДНР".
"З серпня 2015 по квітень 2022 року обвинувачуваний служив кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка", - додають у пресслужбі.
Обвинувальний акт стосовно донеччанина-танкіста за фактом державної зради, а також участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань спрямували до суду.
- 13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.
- В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе