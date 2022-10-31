Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Судитимуть мешканця м. Донецька, який з початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України як оператор-навідник танку Т-72Б1 у м. Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника взяли у полон українські захисники у квітні у Волноваському районі.

Слідчі встановили, що танкіст у червні 2014 року після окупації Донецька підписав так званий контракт у мотострілецькому батальйоні 9 полку морської піхоти "народної міліції" "ДНР".

"З серпня 2015 по квітень 2022 року обвинувачуваний служив кулеметником у незаконних збройних формуваннях зазначеного псевдоправоохоронного органу, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка", - додають у пресслужбі.

Обвинувальний акт стосовно донеччанина-танкіста за фактом державної зради, а також участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань спрямували до суду.

13 жовтня охоронця бойовика штурмового батальйону "ДНР" "Сомалі" з позивним Гіві засудили до 13 років ув'язнення за держзраду й участь у терористичній організації.

В Україні судитимуть росіянина, який охороняв оточення ексватажка "ЛНР", брав участь у повномасштабній війні та потрапив у полон до ЗСУ.

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