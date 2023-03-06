Гранола в домашніх умовах. Рецепт
Гранола – це традиційний сніданок США. Він складається з різних видів круп’яних пластівців. До них додають горіхи, мед, сухофрукти, шоколад тощо
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці - 300 г
- Мед -100 г
- Вершкове масло - 50 г
- Кориця – одна чайна ложка
- 150 г насіння (соняшникове, гарбузове, лляне насіння, мигдаль) чи горіхи
Рецепт приготування граноли:
- Розігріваємо духовку до 150°С
- У глибокій мисці змішуємо усі сухі інгредієнти
- У маленькому сотейнику розігріваємо мед та вершкове масло
- Змішуємо до однорідної маси
- Трішки прогріваємо
- Виливаємо суміш меду із масла в суміш сухих інгредієнтів
- Добре все змішуємо
- Перекладаємо на нічим не змащений лист для випікання
- Розрівнюємо поверхню нашого майбутнього смаколика
- Ставимо в розігріту духовку
- Печемо, поки пластівці і зерна добре підрум'яняться (до 25 хв.)
- Дістаємо з духовки лист із гранолою
- Залишаємо на листі охолонути
- Перекладаємо домашню гранолу в ємність з герметичною кришкою
- Гранола з молоком може подаватись із улюбленими сухофруктами
- Сухофрукти додаються після підрум'янювання основної маси
Смачного!
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