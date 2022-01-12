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Головна Економіка Гречка, цукор, борошно та молоко: Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів

Гречка, цукор, борошно та молоко: Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів

12 січня, 2022 середа
14:17
Економіка ціни продукти

Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на деякі продукти харчування, які зросли в ціні у 2021 році

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Так, на період дії карантину мережам і виробникам забороняється встановлювати торговельну надбавку понад 10% на вартість: цукру-піску; гречаної крупи; борошна; макаронних виробів українського виробництва; пастеризованого молока 2,5% жирності (у плівці); олії соняшникової; курячих яєць категорії С1; вершкового масла 72,5% жирності; птиці (тушки курячої).

Під час засідання прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що за 2021 в Україні ціни на ці продукти зросли на 11-35%.


У постанові йдеться, що фіксація націнки впроваджується до кінця карантину, спричиненого пандемією COVID-19. В ухваленому документі йдеться, що ціни на ці продукти піднялися на 12-23% і такими заходами урядовці намагаються стабілізувати цінову ситуацію.

Ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно. Документом доручається Державній службі статистики забезпечити щоденного моніторингу споживчих цін на товари за переліком та надавати Міністерству економіки відповідну інформацію.

Моніторинг цін буде проводитись до таких продуктів:
  • борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, матон, хліб житньо-пшеничний, крупа гречана, крупа вівсяна, пшоно;
  • свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);
  • молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці), масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно, сметана жирністю до 15 відсотків включно;
  • яйця курячі категорії С1;
  • олія соняшникова;
  • цукор кристалічний;
  • капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля;
  • етанол, розчин 96 відсотків;
  • жарознижувальні препарати імпортні, жарознижувальні препарати вітчизняні, антибіотики вітчизняні, антибіотики імпортні, медична маска одноразова;
  • бензин марки А-95, дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Нагадаємо, 9 січня Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.  

Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив, що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.
  
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