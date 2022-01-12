Гречка, цукор, борошно та молоко: Кабмін запровадив держрегулювання цін на низку продуктів

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.



Так, на період дії карантину мережам і виробникам забороняється встановлювати торговельну надбавку понад 10% на вартість: цукру-піску; гречаної крупи; борошна; макаронних виробів українського виробництва; пастеризованого молока 2,5% жирності (у плівці); олії соняшникової; курячих яєць категорії С1; вершкового масла 72,5% жирності; птиці (тушки курячої).



Під час засідання прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що за 2021 в Україні ціни на ці продукти зросли на 11-35%.

борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, матон, хліб житньо-пшеничний, крупа гречана, крупа вівсяна, пшоно;

свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);

молоко пастеризоване жирністю до 2,6 відсотка (у плівці), масло вершкове жирністю від 72 до 82,5 відсотка включно, сметана жирністю до 15 відсотків включно;

яйця курячі категорії С1;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля;

етанол, розчин 96 відсотків;

жарознижувальні препарати імпортні, жарознижувальні препарати вітчизняні, антибіотики вітчизняні, антибіотики імпортні, медична маска одноразова;

бензин марки А-95, дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.



Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив , що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.

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