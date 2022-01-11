Ціни на харчові продукти далі будуть зростати, – експерт
Українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів
Про це заявив член ради громадського контролю Бюро економічної безпеки Тарас Котов у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Те, що ми бачимо на полицях – це відлуння того, що відбувалося на полицях влітку. Споживча інфляція йде з деяким лагом, тим більше що специфіка торгових мереж не дозволяє блискавично постачальникам змінювати ціни. Відтак, нинішнє зростання цін на продукти – це лише початок", – сказав він.
Як підкреслив Котов, частка вартості енергоресурсів у собівартості продуктів в Україні дуже висока. Крім того, Україна має відкриту економіку, тому інфляція на світових ринках буде позначатися на внутрішніх цінах в країні.
"Відтак, ціни на харчові продукти далі будуть зростати", – зазначив Тарас Котов.
- Нагадаємо, споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.
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