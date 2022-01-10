Рекордний показник з 2017: за минулий рік ціни в Україні зросли на 10%, - Держстат

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані Держстату.



Базова інфляція за місяць становила 0,4%, або 7,9% за рік в цілому - рекордний показник в Україні з 2017 року.



Найбільше у порівнянні з 2020 роком зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інше паливо - на 23,2%. Така динаміка зумовлена зростанням цін на природний газ (+65,8% за рік) та електроенергію (+34,1%).



Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.



Крім цього, ціни зростали на хліб (15,8%), м’ясо (9,3%), макарони (9,1%) та масло (8,9%). Ціни на транспорт зросли на 10%.



При цьому здешевлення у 2021 відбулося лише у категорії одягу та взуття, такі товари знизилися у ціні на 4,5%.

Нагадаємо, у 2021 році інфляція в Україні подвоїлася і становить 10%.