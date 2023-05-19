Greenpeace визнали у Росії "небажаною організацією"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За версією генеральної прокуратури Росії, природоохоронна діяльність Greenpeace супроводжується активним просуванням політичної позиції і це є "небажаним" на території РФ.

Росіяни вважають, що Greenpeace намагається втрутить у внутрішні справи РФ й підірвати економічні основи.

Прокурори також незадоволені, що природоохоронна організація виступає проти війни в Україні і закликає до економічної ізоляції Росії.