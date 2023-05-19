Greenpeace визнали у Росії "небажаною організацією"
Діяльність організації Greenpeace визнали небажаною на території РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За версією генеральної прокуратури Росії, природоохоронна діяльність Greenpeace супроводжується активним просуванням політичної позиції і це є "небажаним" на території РФ.
Росіяни вважають, що Greenpeace намагається втрутить у внутрішні справи РФ й підірвати економічні основи.
Прокурори також незадоволені, що природоохоронна організація виступає проти війни в Україні і закликає до економічної ізоляції Росії.
- 19 травня німецький автоконцерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у російській дочірній компанії місцевому інвестору.
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