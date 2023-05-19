Volkswagen продав усі свої активи у РФ
Німецький автоконцерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у російській дочірній компанії місцевому інвестору
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Volkswagen Group продав свої активи у Volkswagen Group Rus, включно з її місцевими дочірніми компаніями, як ТОВ "Фольксваген Компоненти та Сервіси", ТОВ "Сканія Лізинг", ТОВ "Сканія Фінанс", ТОВ "Сканія Страхування".
Активи купило ТОВ "Арт-Фінанс" за підтримки російського дилера "Авілон". Угоду схвалили урядові органи РФ..
Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги.
- У червні минулого року стало відомо, що Volkswagen не хотів покидати російський ринок і відправив виробництво у простій.
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