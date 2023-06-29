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Війна з Росією: хроніка
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Грета Тунберг та європейські політики у Києві говорили про екологічні наслідки війни РФ проти України

29 червня, 2023 четвер
19:04
Війна з Росією Грета Тунберг та європейські політики у Києві

Сьогодні президент зустрівся з членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки війни для довкілля – як уже наявні, так і майбутні; розробити рекомендації щодо покарання держави-агресора за екологічні злочини

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є співголовою Робочої групи.

На зустрічі були, зокрема, ексвіцепрем'єр-міністр та колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, президентка Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон та екоактивістка Грета Тунберг. 

У зустрічі також взяли участь Генеральний прокурор Андрій Костін, заступник керівника ОП Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Міжнародна робоча група має опрацьовувати широке коло питань, пов’язаних із впливом російської агресії на екологічну систему України.

"Голова держави привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону", - йдеться у дописі.

Також президент відзначив важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу світову підтримку основних напрямів діяльності Міжнародної робочої групи. Зокрема, оцінку завданої Росією шкоди.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

Президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон відзначила великі зусилля, яких докладає Україна до подолання екологічних проблем під час війни.

Віцепрезидентка Європарламенту Гайді Гаутала зауважила, що вторгнення РФ в Україну продемонструвало тяжкість злочинів проти довкілля протягом усієї війни, а в українському законодавстві це однозначно екоцид. Питання відповідальності за ці злочини має розв’язуватися як на національному, так і на міжнародному рівнях.

  • Нагадаємо, 8 червня Ґрета Тунберг взяла участь у діалозі Президента України з представниками світової екологічної спільноти, в ході якого прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Вона назвала його екоцидом, який є продовженням неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І Росії має відповісти за свої злочини.
  • 15 червня вона взяла участь в українській акції під представництвом ООН у Бонні та висловила підтримку українцям на тлі трагедії зі знищенням росіянами Каховської греблі. 

екологія
Володимир Зеленський
екологічна катастрофа
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