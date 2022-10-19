Греція почала постачати Україні БМП-1, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до України з Греції незабаром натійдуть бойові машини піхоти
Про це він заявив під час спільної пресконференції з головою МЗС Греції Нікосом Дендіасом, яку транслювало МЗС України у facebook.
"Особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба.
Він додав, що Греція також розглядає запит України на постачання засобів протиповітряної оборони.
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