Про це він заявив під час спільної пресконференції з головою МЗС Греції Нікосом Дендіасом, яку транслювало МЗС України у facebook.

"Особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба.

Він додав, що Греція також розглядає запит України на постачання засобів протиповітряної оборони.

16 вересня Греція та Німеччина погодили схему "кругового обміну" й передачу Україні 40 радянських БМП-1.

19 жовтня міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув з візитом до Києва.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb