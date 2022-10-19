До Києва прибув міністр МЗС Греції і відвідав Стіну пам’яті загиблих у війні з РФ
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва
Про це він повідомив у твітер.
"На початку мого візиту до Києва в мене відбулася зустріч у посольстві Греції з головою парламентської групи дружби Греція-Україна Т.Плачковою, ректором Маріупольського державного університету М.Трофименком і заступником глави місії Кіпру Л.Темістоклеус", - написав Дендіас.
Згодом Нікос Дендіас повідомив, що поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України разом з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив 7 жовтня, що новий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає покарання для Туреччини в разі, якщо вона допомагатиме Росії обходити обмеження
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