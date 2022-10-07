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У ЄС є змога покарати Туреччину, якщо вона допомагатиме Росії обійти санкції, - прем’єр-міністр Греції Міцотакіс

7 жовтня, 2022 п'ятниця
22:34
Економіка санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у п’ятницю, 7 жовтня, що новий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає покарання для Туреччини в разі, якщо вона допомагатиме Росії обходити обмеження

Про це повідомляє видання CNN Greece.

"Існують рамкові рішення Європейської ради, які дозволяють їй вдатися до такого, якщо Туреччина перетне червоні лінії", – сказав Міцотакіс журналістам.

"Окрім того, хочу наголосити на ще одному вимірі дискусій стосовно санкцій: на основі восьмого пакета санкцій, який уже був схвалений Європейською радою та Європейською комісією, уперше існує можливість накласти санкції на турецьких фізичних та юридичних осіб, яких визначать порушниками санкцій проти Росії через експорт європейських продуктів до Росії через Туреччину", – додав він.

Грецький прем’єр назвав такий механізм "кроком у правильному напрямку" в той час, коли "існує велика країна, що по суті обходить санкції на шкоду решті країн Європейського Союзу".

  • Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.
  • Пізніше речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розкритикувала ухвалений Європейським Союзом восьмий пакет санкцій, заявивши, що він дестабілізує світові ринки й шкодить країнам, що розвиваються.

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