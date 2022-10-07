"Ухвалений за вказівкою США" та "дестабілізує світові ринки": у МЗС Росії прокоментували восьмий пакет санкцій ЄС
Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розкритикувала ухвалений Європейським Союзом восьмий пакет санкцій, заявивши, що він дестабілізує світові ринки й шкодить країнам, що розвиваються
Коментар Захарової був розміщений на сайті МЗС РФ у п’ятницю, 7 жовтня.
"Керівництво Євросоюзу продовжує дезінформаційну кампанію, засновану на брехливих твердженнях про те, що поточні складнощі в плані забезпечення глобальної продовольчої та енергетичної безпеки є не наслідком санкцій ЄС, а результатом проведеної Росією "спеціальної військової операції", – вважає вона.
В МЗС Росії вирішили, що рішення ЄС запровадити граничне обмеження цін на нафту означає все більшу його залежність від США.
Читайте також: Санкції України проти РФ мають бути такого масштабу, щоб підштовхувати партнерів до активніших дій, - політолог Магда
"Євросоюз відверто – причому вже не тільки де-факто, а й де-юре – визнає, що ухвалює свої ключові рішення не самостійно, а за вказівкою США. Ані реальні інтереси інших держав, про які західники так дбають на словах, ані навіть елементарні закони функціонування ринкової економіки при цьому у Вашингтоні та Брюсселі враховувати не збираються", – додала Захарова.
- Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе