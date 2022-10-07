Коментар Захарової був розміщений на сайті МЗС РФ у п’ятницю, 7 жовтня.

"Керівництво Євросоюзу продовжує дезінформаційну кампанію, засновану на брехливих твердженнях про те, що поточні складнощі в плані забезпечення глобальної продовольчої та енергетичної безпеки є не наслідком санкцій ЄС, а результатом проведеної Росією "спеціальної військової операції", – вважає вона.

В МЗС Росії вирішили, що рішення ЄС запровадити граничне обмеження цін на нафту означає все більшу його залежність від США.

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"Євросоюз відверто – причому вже не тільки де-факто, а й де-юре – визнає, що ухвалює свої ключові рішення не самостійно, а за вказівкою США. Ані реальні інтереси інших держав, про які західники так дбають на словах, ані навіть елементарні закони функціонування ринкової економіки при цьому у Вашингтоні та Брюсселі враховувати не збираються", – додала Захарова.

Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

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