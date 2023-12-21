Греція стала країною 2023 року за версією Economist

Про це йдеться у журналі.

"Десять років тому країна була покалічена борговою кризою і висміяна на Уолл-стріт. Доходи впали, суспільний договір розпався, а ліві та праві екстремістські партії лютували. Уряд настільки зневірився, що пригорнувся до Китаю, а пізніше продав свій головний порт, Пірей, китайській фірмі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, за словами журналу, Греція далека від досконалості.Країна показує, що "на межі краху можна проводити жорсткі, розумні економічні реформи, відновлювати суспільний договір, демонструвати стриманий патріотизм - і все одно вигравати вибори".

Що сказали про Україну

"Не можна сказати, що життя в Україні покращилося, але країна відважно продовжувала боротьбу з військовою машиною Володимира Путіна, попри хитання її західних прихильників", - написав журнал.