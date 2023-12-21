Греція стала країною 2023 року за версією Economist
Британський журнал Economist визначив Грецію країною 2023 року. Попри те, що наразі держава "далека від досконалості", там можна проводити розумні економічні реформи
Про це йдеться у журналі.
"Десять років тому країна була покалічена борговою кризою і висміяна на Уолл-стріт. Доходи впали, суспільний договір розпався, а ліві та праві екстремістські партії лютували. Уряд настільки зневірився, що пригорнувся до Китаю, а пізніше продав свій головний порт, Пірей, китайській фірмі", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, за словами журналу, Греція далека від досконалості.Країна показує, що "на межі краху можна проводити жорсткі, розумні економічні реформи, відновлювати суспільний договір, демонструвати стриманий патріотизм - і все одно вигравати вибори".
Що сказали про Україну
"Не можна сказати, що життя в Україні покращилося, але країна відважно продовжувала боротьбу з військовою машиною Володимира Путіна, попри хитання її західних прихильників", - написав журнал.
- Україна посіла 39 місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Нижче України в рейтингу розташувалися Болгарія, Румунія та Польща.
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