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Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ

15 грудня, 2023 п'ятниця
18:09
Суспільство ЛГБТ

Україна посіла 39 місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Нижче України в рейтингу розташувалися Болгарія, Румунія та Польща

Про це свідчить рейтинг від ILGA.

ILGA сформувала список за такими критеріями:

  • рівність і наявність дискримінації;
  • сім'я;
  • злочини на ґрунті ненависті та мова ворожнечі;
  • юридичне визнання гендеру;
  • тілесна недоторканність інтерсекс-людей;
  • простір громадянського суспільства;
  • захист законом ЛГБТК+.

На першому місці розташувалася Мальта, на другому Бельгія. Замикає трійку Данія.

Передостаннє та останнє місце в рейтингу посідають Туреччина та Азербайджан відповідно.

  • У травні президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.
  • Станом на середину жовтня за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств" виступають Міністерство оборони та Міністерство юстиції. Далі ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту – внести свої правки в другому.
  • Водночас у Латвії у листопаді легалізували інститут реєстрованого партнерства.
Україна
Європа
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