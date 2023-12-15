Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ

Про це свідчить рейтинг від ILGA.

ILGA сформувала список за такими критеріями:

рівність і наявність дискримінації;

сім'я;

злочини на ґрунті ненависті та мова ворожнечі;

юридичне визнання гендеру;

тілесна недоторканність інтерсекс-людей;

простір громадянського суспільства;

захист законом ЛГБТК+.

На першому місці розташувалася Мальта, на другому Бельгія. Замикає трійку Данія.

Передостаннє та останнє місце в рейтингу посідають Туреччина та Азербайджан відповідно.