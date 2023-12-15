Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ
Україна посіла 39 місце з 49 країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Нижче України в рейтингу розташувалися Болгарія, Румунія та Польща
Про це свідчить рейтинг від ILGA.
ILGA сформувала список за такими критеріями:
- рівність і наявність дискримінації;
- сім'я;
- злочини на ґрунті ненависті та мова ворожнечі;
- юридичне визнання гендеру;
- тілесна недоторканність інтерсекс-людей;
- простір громадянського суспільства;
- захист законом ЛГБТК+.
На першому місці розташувалася Мальта, на другому Бельгія. Замикає трійку Данія.
Передостаннє та останнє місце в рейтингу посідають Туреччина та Азербайджан відповідно.
- У травні президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.
- Станом на середину жовтня за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств" виступають Міністерство оборони та Міністерство юстиції. Далі ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту – внести свої правки в другому.
- Водночас у Латвії у листопаді легалізували інститут реєстрованого партнерства.
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