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Головна Світ У Латвії легалізували інститут реєстрованого партнерства

У Латвії легалізували інститут реєстрованого партнерства

9 листопада, 2023 четвер
17:33
Світ подружжя

Сейм Латвії у четвер остаточно схвалив пакет законопроєктів, за допомогою яких планують запровадити інститут партнерства

Про це повідомляє Delfi.

За внесення поправок до законодавства проголосували 53 депутати, 43 висловилися проти, ще один депутат не голосував.

Відповідно до ухвалених документів, з 1 січня 2024 року в Латвії двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, зможуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки.

Щоб не викликати відторгнення консервативної частини суспільства, автори законопроєкту неодноразово наголошували, що пропонована форма партнерства орієнтована не тільки на одностатеві пари, а й на всіх людей, незалежно від статі або сексуальної орієнтації, які з якоїсь причини не можуть або не хочуть взяти офіційний шлюб, але потребують юридичного оформлення своїх відносин.

Єдина поправка, яку Сейм взяв до відома під час обговорення законопроєктів, – пропозиція внести в документ фразу "партнерство не прирівнюється до шлюбу", яка покликана заспокоїти прихильників традиційних цінностей.

Щоб укласти партнерство, двоє повнолітніх людей повинні будуть разом прийти до присяжного нотаріуса.

Парі буде видаватися нотаріальний акт про укладення партнерства. У цьому акті підтверджується готовність сторін вести спільне господарство, підтримувати один одного і піклуватися один про одного.

Зареєстровані партнери отримують можливість ухвалювати рішення, пов’язані з лікуванням другого з них, коли людина у стані, в якому не може самостійно подбати про себе чи ухвалити рішення; отримують податкові пільги у разі взаємних подарунків чи позик, отримують низку соціальних гарантій (наприклад, право отримати невиплачену партнеру пенсію після його смерті).

До зареєстрованих партнерів важливих держслужбовців будуть застосовуватися такі ж правила щодо конфлікту інтересів, які передбачені для родичів.

  • У травні президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар.
  • Станом на середину жовтня за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств" виступають Міністерство оборони та Міністерство юстиції. Далі ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту – внести свої правки в другому.

Латвія
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