Греція вирішила передати Україні 100 тис. доз вакцин AstraZeneca, - Кабмін

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Міцотакіс подякував уряду та президенту Володимиру Зеленському за направлення 100 українських пожежників на допомогу Греції з лісовими пожежами. Він підкреслив, що буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб країн.



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Шмигаль побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував грецькому уряду за рішення про надання Україні 100 тис. доз вакцин Astra Zeneca.

Глави урядів обговорили розширення співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.



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"Вважаю, що наші країни мають значний потенціал для розвитку торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах сільського господарства, IT, туризму, космічної галузі, суднобудування. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо посилити динаміку нашої торгівлі", - зазначив український прем'єр.

Шмигаль зауважив, що Україна цінує підтримку Грецією її суверенітету й територіальної цілісності. Він подякував за підтримку України.

"Переконаний, що Ваш візит в Україну на запрошення президента на інавгураційний саміт "Кримської платформи" та на святкування Дня Незалежності сприятиме подальшій розбудові взаємовигідної співпраці", - підсумував прем'єр.