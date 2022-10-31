Громада села на Київщині перейшла до ПЦУ від Московського патріархату

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці громадський діяч і військовослужбовець ЗСУ Ігор Мазур.

"Громада села Віта-Поштова перейшла від Московського патріархату до ПЦУ і має вже свого священника над яким сьогодні звершив обряд рукопокладання Олександр Драбинко. Хай всього московського стає з кожним днем менше!" – написав Мазур, додавши, що він був присутній під час обряду на запрошення друзів.

Довідково. Рукопокладання, або хіротонія – це християнський обряд, під час якого відбувається таїнство поставлення в священнослужителі. Існують три чини висвячення: в диякони та священники висвячення може проводити один архієрей; в архиєреї висвячують собором архиєреїв, щонайменше двома.

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