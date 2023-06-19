Про це інформують на сайті ініціативи Європейського Союзу для України.

"За даними Міністерства культури та інформаційної політики, російські війська пошкодили 552 пам’ятки культури. Великий інфраструктурний грант - ваш шанс врятувати одну з них", - йдеться в заяві.

Конкурс орієнтований на громадські організації, які представляють інтереси спільноти та власників культурного простору. Простори шукають поза межами Києва, адже там більше постраждалих і менше фінансування.

Для участі у конкурсі потрібно мати продуманий план реконструкції, дозвіл власника простору та усі погодження для відновлення.

"У вас буде майже сто тисяч євро на відновлення кінотеатру, зеленої сцени, музею, бібліотеки, будинку культури або іншого місця, яке було важливою точкою на мапі вашого міста", - додають на сайті.

Також потрібно заповнити онлайн-форму на платформі міністерства до 29 червня. Реконструкцію потрібно закінчити до кінця березня 2024 року.

Переможцям конкурсу обіцяють не лише фінансову підтримку, а й участь у спільноті випускників, де можна отримати ще більше грантів, знайомитися з авторами цікавих проєктів з усього країни та брати участь в онлайн-зустрічах.

Детальна інформація про конкурс.