Уряд РФ різко скоротив витрати бюджету після обвалу сировинних доходів і реально розглядає не лише запровадження нових податків, а й повернулися розмови про доцільність конфіскації вкладів. Такі тенденції обумовлені дефіцитом бюджету, що інтенсивно зростає, і відсутністю можливості зробити запозичення для його перекриття.

При цьому уряд РФ визнає, що сировинні доходи обвалилися вдвічі і навіть зміна механізму оподаткування нафти не змогла їх підняти.

Станом на 27 травня Мінфін витратив 14,547 трлн рублів, або 48% від річного плану, випливає з даних системи "Електронний бюджет". Доходи при цьому становили 10,66 трлн, або 40% від плану. Дефіцит федеральної скарбниці, таким чином, досяг 3,886 трлн рублів, або 134% від суми, закладеної в закон про бюджет.

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Витрати різко скоротилися: у середньому у червні бюджет витрачав гроші зі швидкістю 44 млрд рублів на день, підрахували аналітики MMI. Це вдвічі менше, ніж у середньому за попередні п'ять місяців – 88 млрд рублів.

"У Мінфіну чи то гроші закінчилися, чи то фантазія вичерпалася", - дивуються аналітики MMI.

Статистика за підсумками травня показала, що за п'ять місяців федеральна скарбниця зібрала 9,818 трлн рублів податків - на 19% менше, ніж за той же період роком раніше.

Нафтогазові надходження впали вдвічі — з 5,658 до 2,853 трлн рублів після того, як нафтовим компаніям довелося запровадити двозначні знижки для покупців в Індії та Китаї, а експорт газу на ключовий європейський ринок обвалився до рівнів 1970-х років.

Витрати при цьому підскочили на 26%, до 13,23 трлн рублів, з яких майже третина - 3,9 трлн рублів — припало на секретні статті. Обсяг закритих витрат федеральної скарбниці підскочив на 3,5 трлн рублів, підрахували експерти Інституту Гайдара, тобто майже в 10 разів.

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Секретні військові витрати до кінця травня могли становити 3,1 трлн рублів. А з урахуванням відкритих (884 млрд рублів) загальні витрати на армію та виробництво зброї до кінця травня сягнули майже 4 трлн рублів.

На тлі всього цього керівництво Росії судомно шукає варіанти наповнення бюджету. Так, наприклад, держдума ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про податок на надприбутки для великих компаній. Крім цього запровадити податок для "багатих москвичів" запропонували у держдумі. На думку деяких депутатів, необхідно підняти ПДФО до 20% для тих, хто заробляє на рік понад 25 млн рублів. Так, у держдумі повернулися до обговорення можливості конфіскації вкладів у населення і як це запакувати в гарну патріотичну інформаційну упаковку. Адже вибори, що наближаються, змушують владу РФ бути акуратніше з нервовим виборцем. Але, схоже, що рішення про націоналізацію активів та конфіскацію вкладів уже ухвалено.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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