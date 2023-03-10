Про це пише The Jerusalem Post.

До Ради директорів входять представники 35 країн.

Згідно з повідомленням, правління Міжнародного агентства з атомної енергії схвалило повторне призначення Гроссі шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечення.

Рішення має бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.