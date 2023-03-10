Гроссі перепризначили гендиректором МАГАТЕ на другий термін
Рада правління МАГАТЕ 10 березня підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора організацї на другий термін, до 2027 року
Про це пише The Jerusalem Post.
До Ради директорів входять представники 35 країн.
Згідно з повідомленням, правління Міжнародного агентства з атомної енергії схвалило повторне призначення Гроссі шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечення.
Рішення має бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.
- Заступником Гроссі в МАГАТЕ є росіянин Михайло Чудаков. У січні Гроссі пояснював, що його заступник працює не на Росію, а на міжнародну організацію.
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