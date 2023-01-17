Про це він сказав, відповідаючи на запитання Суспільного.

"Ми - міжнародна організація, ми повинні мати представників зі всього світу. І коли людина приходить працювати в міжнародну організацію, вона працює не на конкретну країну, а на МАГАТЕ. Я - аргентинець, але не працюю на Аргентину. Ми не можемо на це піддаватися", — заявив Гроссі.

Видання зазначає, що Михайло Чудаков обіймає посаду заступника генерального директора і керівника Департаменту ядерної енергії з лютого 2015 року. До початку роботи в Агентстві з лютого 2007 року Чудаков був директором Московського центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС.

Перед цим з 1995 року Чудаков обіймав низку керівних посад у російському "Росатомі".

На початку своєї кар'єри росіянин працював на різних посадах на Калінінській АЕС, зокрема як старший оператор реактора.

16 січня на Південноукраїнську АЕС у Миколаївську область прибули з моніторинговою місією представники Міжнародного агентство з атомної енергії.

Раніше у Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом МАГАТЕ розгорне моніторингові місії на всіх українських АЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb