Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відповів на закиди щодо свого заступника-росіянина: Працює не на конкретну країну
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його заступник, керівник Департаменту ядерної енергії Михайло Чудаков працює не на Росію, а на міжнародну організацію
Про це він сказав, відповідаючи на запитання Суспільного.
"Ми - міжнародна організація, ми повинні мати представників зі всього світу. І коли людина приходить працювати в міжнародну організацію, вона працює не на конкретну країну, а на МАГАТЕ. Я - аргентинець, але не працюю на Аргентину. Ми не можемо на це піддаватися", — заявив Гроссі.
Видання зазначає, що Михайло Чудаков обіймає посаду заступника генерального директора і керівника Департаменту ядерної енергії з лютого 2015 року. До початку роботи в Агентстві з лютого 2007 року Чудаков був директором Московського центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують АЕС.
Перед цим з 1995 року Чудаков обіймав низку керівних посад у російському "Росатомі".
На початку своєї кар'єри росіянин працював на різних посадах на Калінінській АЕС, зокрема як старший оператор реактора.
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