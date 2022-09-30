Грубе порушення міжнародного права та статуту ООН: ОБСЄ засудила спробу РФ анексувати території України
В ОБСЄ засудили російську спробу анексії українських територій. Там заявили, що Путін руйнує принцип міжнародного порядку
Про це повідомили на офіційному сайті ОБСЄ.
"Незаконна анексія суверенної української території, про яку сьогодні заявив президент Росії Володимир Путін, є неприйнятною. Він руйнує принцип територіальної цілісності, який лежить в основі основоположних принципів ОБСЄ та міжнародного порядку", - йдеться в заяві.
Крім того, також додали, що дії Російської Федерації, які включають військову мобілізацію та ядерні загрози, призведуть лише до більшої ескалації конфлікту. Це поставить під загрозу подальші мільйони життів і спричинить ще більше страждань.
"Ми знову закликаємо Російську Федерацію вивести всі свої сили з усієї України. Ми також підтверджуємо нашу непохитну підтримку населення України в ці складні часи та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначили в ОБСЄ.
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.
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