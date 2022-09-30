Про це повідомили на офіційному сайті ОБСЄ.

"Незаконна анексія суверенної української території, про яку сьогодні заявив президент Росії Володимир Путін, є неприйнятною. Він руйнує принцип територіальної цілісності, який лежить в основі основоположних принципів ОБСЄ та міжнародного порядку", - йдеться в заяві.

Крім того, також додали, що дії Російської Федерації, які включають військову мобілізацію та ядерні загрози, призведуть лише до більшої ескалації конфлікту. Це поставить під загрозу подальші мільйони життів і спричинить ще більше страждань.

"Ми знову закликаємо Російську Федерацію вивести всі свої сили з усієї України. Ми також підтверджуємо нашу непохитну підтримку населення України в ці складні часи та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначили в ОБСЄ.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

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