Грузинська Borjomi зупиняє виробництво: належить олігархам з РФ та потрапила під санкції

Про це повідомляє Перший канал Грузії.

"Складну ситуацію на основних ринках збуту продукції компанії посилював обмежений доступ до банківських рахунків, що закривало компанії можливості отримувати валютну виручку та розраховуватися з кредиторами", – йдеться у заяві компанії.



Підприємство змушене з 29 квітня зупинити виробничий процес на обох заводах розливу Borjomi. Компанія сподівається, що ситуація покращиться і роботу вдасться відновити.

Російська Альфа-Груп володіє 60% контрольним пакетом акцій IDS Borjomi з 2013 року. Засновники Альфа-Груп - олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан потрапили під санкції Британії та ЄС.