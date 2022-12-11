Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Річ у тому, що хтось переконав нинішню грузинську владу в тому, що Росія не може програти війну з Україною. І влада Грузії не унікальна в цій ситуації. Я не думаю, що грузинська влада на особистому рівні сприйняття, бажає поразки Україні. Однак вони маніакально вірять, що Москва не може програти цю війну. Тому вони намагаються пересидіти та не дражнити Росію", - пояснив Копчак

Експерт також додав, що частина грузинів теж побоюються конфлікту з РФ.

"Грузинська влада має надію, що колись якась перемога в Росії буде і вони зможуть сказати своєму суспільству, що змогли уникнути ескалації з РФ. На будь-який наратив, або вимогу висловити підтримку Саакашвілі та України, влада Грузії відповідає, що їх хочуть втягнути в конфлікт. І я не сказав би, що це не спрацьовує на їхній електорат. Певний прошарок грузинського суспільства дійсно не хоче ескалації з РФ. В грузинів є 100% підтримка України, але вони бояться побачити свої міста схожими на Маріуполь", - додав він.

7 грудня прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія готова підтримувати українських біженців і надавати іншу гуманітарну допомогу, але не надаватиме військову

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